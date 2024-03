"Oggi hai perso, ma diventerai uno dei migliori" - L'aneddoto di Pistolesi su Federer

Jannik Sinner nella storia del tennis italiano: nessuno come l'azzurro

Carlos Alcaraz: "Il mio idolo è Rafael Nadal, ma vorrei giocare come Roger Federer"

Jannik Sinner: "Non mi importa ciò che dice la gente. Shelton? È stata dura"

" 'Coach ma ho giocato male' E io: 'Oggi hai perso ma presto arriverai tra i primi dieci giocatori al mondo. Se gli avessi detto che avrebbe vinto 20 Slam, non mi avrebbe mai creduto! " , ha raccontato Pistolesi rivelando un emozionante aneddoto.

Quest'ultimo riuscì a battere un giovanissimo Roger Federer nella finale del torneo di Milano nel 2002 con il punteggio di 7-6( 2) , 4-6, 6-1. Proprio dopo quella partita, Pistolesi ha raggiunto lo svizzero per dirgli una cosa molto importante e complimenatsi nonostante la sconfitta.

"È cambiata la forma fisica degli atleti, sono più alti, più magri, sono velocissimi e poi c’è lo sviluppo incredibile della parte scientifica e tecnologica. Se per romantico intendiamo la passione, era un tennis più romantico" , ha detto Pistolesi al quotidiano La Nazione .

