Roger Federer su Stefanos Tsitsipas: "Mi piacerebbe vederlo al livello successivo"

"Bene, voglio dire, ovviamente ho perso contro di lui un sacco di volte e penso che sia un grande giocatore, ma mi piacerebbe vederlo portare al livello successivo . Quindi gli auguro il meglio" ha concluso Federer. Tsitsipas non vince un torneo dall’Atp 250 di Los Cabos dello scorso 6 agosto, quando si impose in finale contro Alex De Minaur. Nel 2024 il suo score è di 9 vittorie e 4 sconfitte.

Presentatosi in smoking bianco, il 20 volte campione slam elvetico era tra le stelle presenti alla notte degli Academy Awards. Alla domanda su cosa pensi del tennista greco, Federer ha augurato all’ex avversario di tornare ad esprimere presto il proprio gioco e di ottenere buoni risultati già da quest’anno.

Se i successi faticano ad arrivare, il 25enne greco può consolarsi con le parole di quello che probabilmente è stato il tennista più elegante della storia. La leggenda Roger Federer, in un’intervista durante la cerimonia di premiazione della 96esima edizione degli Oscar, ha espresso la propria stima nei confronti dell’attuale numero 11 del mondo.

Uno degli ultimi rappresentanti del rovescio a una mano, croce e delizia del suo gioco, il greco sta attraversando un periodo di flessione, in cui l’assenza di risultati l’ha portato a scivolare fuori dalla Top 10 dopo quasi 5 anni.

Il talento di Stefanos Tsitsipas non è mai stato messo in discussione. Se a 25 anni hai giocato due finali slam e vinto un’edizione delle Atp Finals, spingendoti fino alla terza posizione del ranking Atp, qualcosa di speciale devi pur averlo.

