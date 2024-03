Djokovic-Alcaraz-Sinner? Ecco chi vincerà il torneo di Indian Wells secondo Federer

Paula Badosa rinuncia in extremis al Wta 1000 di Indian Wells: ecco il motivo

"Penso che Djokovic sia il grande favorito a Indian Wells. Sinner non perde dagli Australian Open ; mentre Alcaraz è tornato a giocare ed è il campione in carica. Quindi credo che il vincitore sarà uno di questi tre ragazzi. Purtroppo Rafael Nadal si è ritirato" , ha detto lo svizzero.

Federer si è soffermato su Djokovic, Alcaraz e Sinner indicando quello che dal suo punto di vista è il principale indiziato per la vittoria finale a Indian Wells.

Lo spagnolo, da parte sua, ha lasciato un set per strada nella sfida con Arnaldi. Nel secondo e nel terzo parziale, però, Alcaraz non ha più sbagliato e ha lasciato un solo game all'azzurro.

Federer è convinto che uno tra Novak Djokovic , Carlos Alcaraz e Jannik Sinner vincerà il titolo in California. Il campione serbo tornerà a giocare a Indian Wells cinque anni dopo e farà il suo esordio quest'oggi contro Aleksandar Vukic .

