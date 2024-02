Amazon realizza un documentario su Roger Federer: ecco cosa racconta e quando esce

Bertolucci scherza sul numero 3 di Jannik Sinner: "Potete lasciare in pace Panatta"

Nessun giocatore col rovescio a una mano oggi è nella top 10, non era mai successo

Il documentario contiene anche interviste ai principali avversari di Federer nella carriera ovvero Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray . "È un film molto personale – ha concluso Federer - Si tratta di analizzare in profondità anche un altro aspetto del tour di tennis. Ci sono rivalità, ma fuori dal campo ci sono anche amicizie e rispetto".

Il documentario sarà il primo che racconta Federer , che ha vinto 20 titoli del Grande Slam tra il 2003 e il 2018 . All'epoca era un record poi superato da Nadal (22) e Djokovic (24). Va sottolineato che il documentario non racconta la storia completa della sua vita o della carriera ma solo i momenti di quei giorni alla Laver Cup rimasti scolpiti anche nella memoria di tutti gli appassionati di tennis anche per la foto che ritrae l'emozione mostrata da Federer e Nadal , rivali di lunga data e nel tempo diventati anche amici.

La società produttrice punta a far uscire il film a luglio intorno a Wimbledon , un torneo vinto da Federer otto volte, ma la data di uscita esatta non è stata ancora ufficialmente fissata .

Non ho mai permesso a nessuno di entrare nella mia vita privata, qui invece hanno avuto l'accesso all'albergo e quindi è un documentario molto personale e riflette anche il rapporto che c'è e esiste tra i tennisti del circuito".

Il lavoro punta a raccontare un Federer anche privato con un'intervista anche alla moglie Mirka Vavrinec. Dovrebbe uscire a luglio nelle settimane in cui si giocherà l'edizione 2024 del torneo di Wimbledon. "E' un'istantanea della mia vita durante quei 12 giorni, ha spiegato Roger Federer in un'intervista a Bloomberg, che sono stati duri e interessanti.

Amazon Prime è al lavoro per realizzare un documentario su Roger Federer . Ci si concentrerà sugli ultimi giorni della sua carriera alla Laver Cup 2022 . Manifestazione al termine della quale poi si è ritirato.

© Julian Finney-Getty Images for Laver Cup

