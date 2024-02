Mouratoglou svela i dritti migliori della storia: c'è Roger Federer, escluso Djokovic

© Alex Pantling-Getty Images

Patrick Mouratoglou è un coach di fama internazionale, ha allenato tantissimi giocatori e giocatrici ed è stato a lungo nel box di Serena Williams. Oggi è molto presente sui social network per parlare di tennis.

Molto seguito è il suo account Instagram chiamato proprio "The Coach". E Mouratoglou nell'ultimo video postato ha detto quelli che a suo avviso sono i 5 migliori dritti della storia del tennis per quel che riguarda il maschile.

Le sue scelte naturalmente hanno dato vita ad un ampio dibattito social.

Per Mouratoglou, quello di Rafael Nadal è il dritto migliore della storia del tennis

Il coach francese in testa alla classifica dei migliori dritti della storia del tennis ha deciso di collocare Rafael Nadal.

La varietà di soluzioni che con il dritto il giocatore spagnolo ha trovato in carriera lo ha fatto collocare al vertice da Mouratoglou. Decisamente più sorprendente la scelta che Mouratoglou ha fatto per il secondo posto: qui ha messo Fernando Gonzalez, il giocatore cileno soprannominato anche "Mano de Piedra" per i suoi colpi potenti e capace di arrivare in finale all'Australian Open 2007.

Per Mouratoglou il suo dritto è il secondo miglior dritto della storia del tennis. Al terzo posto Mouratoglou ha collocato il dritto di Roger Federer. In quarta posizione facendo un piccolo salto temporale all'indietro ha inserito nella sua lista Pete Sampras.

Al quinto posto e ultimo posto della top 5 si trova il dritto devastante di Juan Martin Del Potro. In particolare per questo quinto caso Mouratoglou ha analizzato che "il dritto di Juan Martin del Potro era una questione di tempismo e precisione: uno dei colpi più efficienti che abbia mai visto.

Il suo era un colpo molto personale ma di grande efficacia. Per me rientra tra i miei primi cinque dritti nella storia del tennis”. .