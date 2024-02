Roger Federer rivela: "Un giorno la Laver Cup potrebbe essere in Arabia Saudita"

Momento nero per Matteo Berrettini: rumors sulla rottura con Melissa Satta

Sono molto felice. Il passaggio dalla mia carriera attiva alla vita successiva è stato un bel cambiamento, anche se tutto è avvenuto in modo piuttosto morbido. Negli anni precedenti ho subito molti infortuni, tutto era già più lento. Poi c'è stata la pandemia” ha concluso l’ex tennista svizzero.

Qualcuno della fascia d'età tra i 50 e i 65 anni. Questi ragazzi se lo meritano per primi, prima che arrivi il mio turno”. Il campione svizzero ha poi parlato della sua vita lontano dai campi. “La vita è fantastica.

Alle parole dell’agente si sono aggiunte quelle di Federer, che ha dichiarato: “ Lo sport è un linguaggio che tutti parlano . Lo sport può facilitare il dialogo e il cambiamento. Mi vedo come capitano della squadra un giorno, ma vorrei vedere qualcun altro in questa posizione che appartenga alla generazione successiva a Rod Laver.

“ Un giorno la Laver Cup potrebbe essere in Arabia Saudita . Noi ruotiamo tra città europee e città del resto del mondo. Presumo che l'Arabia Saudita farà parte di questa discussione a un certo punto in futuro” ha dichiarato Godsick.

L’agente dell’ex numero uno elvetico ha dichiarato che il futuro della Laver Cup potrebbe essere in Arabia Saudita.

In una recente intervista rilasciata al giornale tedesco Süddeutsche Zeitung , l’ex tennista svizzero ha parlato, insieme al suo agente Tony Godsick , delle possibili novità della Laver Cup.

