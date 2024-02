Il Ceo di Rotterdam ammette: "Grazie a Federer raggiungemmo cifre ineguagliabili"

© Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup

Tra pochi giorni andrà in scena il primo grande appuntamento dopo l’Australian Open, l’Atp 500 di Rotterdam, che negli ultimi anni ha dato vita a grandi sfide. Lo scorso anno a trionfare in Olanda fu Daniil Medvedev, che si impose contro il nostro Jannik Sinner in finale, in uno degli ultimi confronti vincenti contro l’altoatesino.

Quest’anno il torneo non vedrà la presenza del russo, che pochi giorni fa ha comunicato il forfait a causa di un infortunio patito dopo le fatiche a Melbourne. Il direttore del torneo Richard Krajicek si è detto molto contento del parterre che ospiterà il suo evento, ma ammette di sentire la mancanza di un tennista in particolare, che purtroppo ha appeso da pochi anni la racchetta al chiodo, Roger Federer: "Sono contento della formazione di quest'anno, ma mi manca Federer.

Era un fuoriclasse. Per quanto riguarda le prevendite, devo dire che questo è stato uno degli anni migliori finora, con la finale quasi esaurita. Abbiamo 10.000 biglietti al giorno, quindi sarà un grande torneo.

"La cifra raggiunta con Federer rimarrà ineguagliata"

Il boss del torneo ha parlato della risonanza mediatica che solo lo svizzero sapeva dare: “L'anno scorso ci sono stati 115.000 spettatori e quest'anno ci aspettiamo le stesse cifre.

Solo nel 2018, quando Federer è riuscito a tornare numero 1 e ha annunciato la sua partecipazione, abbiamo venduto 10.000 biglietti in 12 ore, ma quella cifra rimarrà ineguagliata", ha concluso. Oltre al nostro Sinner, che cercherà il primo titolo in Olanda, ci saranno a contendergli il titolo altri tre top 10, Andrey Rublev, Holger Rune, Hubert Hurkacz.

Assente invece il numero uno al mondo Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, che invece rientreranno direttamente al Sunshine Double, dove si giocheranno i prestigiosi tornei 1000 di Miami e Indian Wells.