Roger Federer: "Trovo fantastica la mia vita dopo il ritiro"

© Matthew Stockman/Getty Images

Sono 503 i giorni trascorsi dall'indimenticabile addio al tennis di Roger Federer alla Laver Cup. È impossibile cancellare dalla mente di ogni appassionato quella che resterà per sempre una delle immagini più belle e iconiche del mondo dello sport: Federer mano nella mano e in lacrime con il rivale di sempre Rafael Nadal dopo l'ultimo match.

© Julian Finney/Getty Images

La leggenda svizzera ha mantenuto la promessa ed è comunque rimasto in stretto contatto con il tennis. Federer è infatti impegnato, insieme all'agente Tony Godsick nella promozione e organizzazione della Laver Cup: evento a squadre ideato per rendere omaggio a Rod Laver.

Il torneo si disputerà dal 20 al 22 settembre quest'anno presso la Mercedes-Benz Arena di Berlino.

Roger Federer ammette: "Trovo fantastica la mia vita dopo il ritiro"

Parlando della sua vita dopo il tennis in un'intervista a Süddeutsche Zeitung, Federer ha ammesso: "Trovo fantastica la mia vita dopo il ritiro.

Negli ultimi tre weekend sono stato sulle piste da sci e ho giocato a tennis con mia moglie Mirka, ha un bel diritto. Cerco di essere un buon padre. Non è sempre facile, soprattutto con le ragazze di 14 anni. Hanno una testa tutta loro in questo momento.

Siamo una famiglia unita che ama trascorrere del tempo insieme, ma dobbiamo anche lasciare che le ragazze facciano le loro esperienze. In famiglia il mio ruolo è 'il motivatore' A volte finisco un discorso e penso tra me e me: 'Wow, che belle parole, Roger!' Cinque minuti dopo non è stato fatto nulla di ciò che ho detto. Va bene così. Lo terrò presente come padre" .