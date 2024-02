Federer e il tennis in Arabia Saudita: "È la legge della domanda e dell'offerta"

© Lintao Zhang/Getty Images

L'Arabia Saudita, facendo molto rumore, sta cercando di avvicinarsi sempre di più al mondo del tennis. L'ultimo evento di esibizione lanciato dal mondo saudita - denominato "6 Kings Slam" - è riuscito a far parlare di sé sia per i grandi nomi che hanno accettato l'invito che per il presunto budget a disposizione.

Parteciperanno infatti al torneo Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner e Holger Rune. A Riyad, stando a quanto diffuso dal quotidiano The Telegraph, i giocatori dovrebbero incassare circa 1,5 milioni di dollari solo per la loro partecipazione; mentre al vincitore spetterebbero 6 milioni di dollari.

Roger Federer: "Tennis in Arabia Saudita? Legge della domanda e dell'offerta"

In una chiacchierata con il suo storico manager Tony Godsick sulle colonne della testata tedesca Süddeutsche Zeitung, Roger Federer ha commentato proprio questo interesse dell'Arabia Saudita nei confronti del tennis.

L'elvetico ha spiegato che le porte del Tour ATP potrebbero restare chiuse all'Arabia per molto tempo e che l'unico modo per ospitare il tennis nel Paese è quello di organizzare questo tipo di eventi. "Rispecchiano la legge della domanda e dell'offerta.

Questi eventi aiutano il tennis a svilupparsi soprattutto nelle aree del mondo dove questo sport non è ancora molto presente. Vuoi acquistare un torneo del Grande Slam? Non puoi. Vuoi acquistare un Masters 1000? Difficile.

Un torneo 500? Devi metterti in fila. Ecco perché le esibizioni sono diventate così popolari. Ho dei bellissimi ricordi delle mie tournée in Sudamerica e della partita con Nadal in Sudafrica" , ha sentenziato la leggenda svizzera.