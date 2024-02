Bertolucci sentenzia: "Sinner-Alcaraz sostituirà la rivalità tra Federer e Nadal"

© Matthew Stockman/Getty Images

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà la rivalità del futuro. È l'analisi effettuata da Paolo Bertolucci nella sua consueta rubrica 'Volée di rovescio' sulle colonne della Gazzetta dello Sport. L'ex tennista ha espresso delle considerazioni piuttosto interessanti sui due giovani giocatori, "che sono innegabilmente i due principali inseguitori di Djokovic per togliere al fuoriclasse serbo il numero 1 del ranking Atp".

L'attuale commentatore per Sky Sport ha sottolineato prima di tutto il bel rapporto che lega l'altoatesino al 20enne murciano: "Carlos e Jannik sono molto uniti, direi veramente amici, educati e semplici in un momento storico che vede smarrite queste qualità tra i giovani ma che proprio per questo li fa salire nella hit parade dell'alto gradimento tra i tifosi".

Dal punto di vista tecnico invece: "Il gioco di Alcaraz è più completo, mentre quello di Sinner e più concreto. Lo spagnolo è portato a vincere il punto cercando l’applauso del pubblico, l’azzurro invece vuole vincere la partita" ha evidenziato.

Possono sostituire Federer e Nadal

Il momento sembra essere decisamente favorevole al 22enne di San Candido, che ha conquistato anche il primo Slam della carriera agli Australian Open: "La sua crescita negli ultimi 5 mesi è stata esponenziale, da ragazzo Sinner si è fatto uomo.

Alcaraz invece è ancora un adolescente, lo si vede dai risultati dell’ultimo anno, con tanti alti e bassi (più i secondi che i primi) che fanno pensare a una fase di assestamento dopo i due Slam vinti e la posizione di numero 1 in classifica" è quanto dichiarato da Bertolucci.

"Entrambi possono fare rivivere la rivalità più bella, quella tra Federer e Nadal che per due decenni ha dato grande impulso e popolarità al tennis. C’è empatia tra i due, giocano per superarsi ma con grande rispetto l’uno verso l’altro.

E, come i grandi Roger e Rafa, hanno tutte le caratteristiche per portare la loro sfida molto avanti nel tempo" ha sentenziato.