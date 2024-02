Rohan Bopanna: "Io e Roger Federer giocavamo a cricket negli spogliatoi di Wimbledon"

© Clive Brunskill-Getty Images

Gli Australian Open 2024 passeranno alla storia non solo per Jannik Sinner che ha vinto il singolare maschile ma anche per Rohan Bopanna. Il tennista indiano, classe 1980, all'età di 43 ani ha conquistato in coppia con l'australiano Matthew Ebden il primo titolo del Grande Slam della sua carriera nel doppio maschile e per la prima volta è diventato numero 1 del mondo nella specialità.

Ed è diventato anche il numero 1 del mondo più anziano della storia. Bopanna in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi al canale Youtube "The Other Side" ha parlato a tutto campo del suo momento tennistico ma anche di Roger Federer rivelando anche alcuni retroscena che lo legano al fuoriclasse svizzero.

Rohan Bopanna: "Io e Roger Federer giocavamo a cricket negli spogliatoi a Wimbledon"

Rohan Bopanna nella sua lunga carriera ha avuto diversi incroci nel corso dei tornei con Roger Federer. E il tennista indiano ha raccontato nel corso di questa intervista alcuni momenti.

"Io e Roger Federer giocavamo a cricket a Wimbledon negli spogliatoi” ha spiegato con il sorriso il campione dell'Australian Open 2024 di doppio Rohan Bopanna. "Roger Federer è un grande appassionato di cricket, ed è un fatto legato alla madre che è sudafricana.

Ci sono state molte volte in cui Roger e io giocavamo cricket. Ci sono state almeno 3 volte in cui siamo stati nell'area di riscaldamento in un momento simile perché stavamo giocando partite con orari pressochè uguali su campi diversi, e ci è capitato di essere lì".

Poi Bopanna ha speso parole di elogio per il 20 volte vincitore di tornei del Grande Slam: "Penso sempre a come Federer abbia cambiato il nostro sport, non solo in campo ma anche fuori dal campo. Era una persona che comunicava con tutti i giocatori e li capiva.

Anche se era un grande campione, era il numero uno del mondo, non importa dove incontrasse i giocatori, era sempre fantastico e pronto a scambiare una parola con tutti".