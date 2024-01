Rafa Nadal ritrova Roger Federer: "È un piacere averti qui con me oggi, amico mio"

© Instagram @rafaelnadal - Fair Use

Una foto che fa scendere più che qualche lacrima. Due campioni, due leggende, i due tennisti più amati della storia di nuovo insieme. Giornata di rimpatriata tra Roger Federer e Rafael Nadal, di nuovo insieme dopo quell’immagine storica del settembre 2022 che li ritraeva mano nella mano in lacrime, nel giorno dell’addio al tennis del Maestro Svizzero alla Laver Cup.

Il 42enne di Basilea è andato a far visita al tennista spagnolo nella sua Academy di Manacor. Un giro per la struttura, quattro chiacchiere tra due grandi rivali in campo ma altrettanto amici fuori, che si sono confrontati sui tempi che furono e su quelli che corrono, tempi in cui il tennis è ancora in buone mani.

A riprova della reunion tra i due tennisti da 42 slam in totale, una foto che li ritrae sorridenti insieme ad uno dei ragazzini dell’Academy spagnola del tennista maiorchino, che sarà sicuramente stato invidiato da tutti i coetani.

Il post su Instagram di Rafa Nadal

Il 37enne spagnolo, nuovamente fermo ai box per una lesione e costretto a saltare gli Australian Open, ha potuto aggiornare l’ex collega sul proprio stato fisico e sui prossimi progetti.

Nadal ha poi postato personalmente alcuni scatti dell’incontro sul proprio profilo Instagram, accompagnati da questa descrizione: “È un piacere averti qui con me oggi, amico mio. Grazie per la visita e spero di rivederti molto presto”.

Un momento piuttosto nostalgico per i due tennisti e tutti gli appassionati, memori delle gesta di due leggende che hanno fatto la storia dello sport con la racchetta.

Se Federer ha ormai dato l’addio al tennis da poco più di un anno, per il tennista maiorchino il 2024 sarebbe l’anno del ritorno in campo dopo l’infortunio che l’ha condizionato nella stagione precedente.

L’ennesimo problema rimediato al suo rientro nel circuito all’Atp 250 di Brisbane ha però compromesso le sue ambizioni australiane e un rientro da favola in uno slam, costringendolo a rinunciare agli Australian Open.

La speranza è quella di rivederlo presto in campo, anche se le possibilità più concrete sono quelle di un ritorno direttamente per la stagione su terra.