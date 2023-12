Ben Shelton: "Roger Federer sa fare tutto. È sempre stato il mio preferito"

© Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup

Tra i volti nuovi della stagione tennistica 2023, Ben Shelton è stato sicuramente quello che ha fatto irruzione con più veemenza al top del tennis mondiale. Il tennista americano, classe 2002, dopo alcuni anni promettenti vissuti tra college e circuito americano, ha stupito tutti conquistando il suo primo titolo all’Atp 500 di Tokyo, spingendosi inoltre fino ai quarti agli Australian Open e addirittura fino alle semifinali nello slam di casa, battuto da Novak Djokovic.

Il giovane 21enne si è distinto pure fuori dal campo, per uno stile eccentrico e appariscente, ispirandosi al suo idolo Roger Federer. Parlando con ON, Shelton ha dichiarato: “Molti dei marchi indossati dagli altri giocatori non fanno molto al di fuori dell'abbigliamento tradizionale, quindi i miei amici in tour sono decisamente invidiosi del kit sfumato che indosso.

Vogliono tutti toccarlo. Il tennis ha una grande tradizione e una ricca storia. Per lo stile traggo ispirazione da diverse persone, da altri atleti e da Instagram. Roger è uno di quelli che sa fare tutto. Può farlo in campo, può farlo fuori dal campo, può farlo al Met Gala, può farlo a Wimbledon”.

Shelton parla dei suoi rivali

In un'intervista rilasciata qualche settimana fa alla Gazzetta dello Sport, Shelton ha raccontato di sentirsi simile, per certi versi, a Rafa Nadal. “Seguo Rafael Nadal da molto tempo e ho cercato di rubargli qualche segreto, ma il mio preferito è sempre stato Roger Federer.

Ammiravo Rafa e penso che a volte, quando mi trovo a combattere in campo, assumo tratti di lui in campo. Stiamo parlando di un tennista che non si arrende mai, in ogni partita, e lo ha fatto in ogni torneo. Il mio desiderio è quello di avere uno spirito combattivo come il suo” ha commentato l’americano.

Su Novak Djokovic, Shelton ha dichiarato: “Novak Djokovic credo che continuerà a vincere tornei, tra tre anni sarà ancora qui tra i migliori. Il mio tennista americano preferito è sicuramente mio padre.

Se poi devo andare oltre la cerchia familiare, dico Andy Roddick”. Infine lo statunitense ha parlato di Jannik Sinner: “Jannik ha solo un anno in più di me e ha ottenuto molto. È già nella Top 5 e credo che ci resterà ancora per molti anni e guida l'intero movimento italiano, una generazione con molti giovani talenti”.