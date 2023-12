Ljubicic racconta Wimbledon 2019: "Tutti parlano della finale, ma Roger Federer... "

© Clive Brunskill/Getty Images

Difficile cancellare dalla mente degli appassionati quanto accaduto a Wimbledon nel 2019. La regia inquadra una signora bionda con l'indice alzato che sussurra "One more" guardando il proprio idolo sul Campo Centrale più famoso del mondo.

Roger Federer è in vantaggio 8-7 nel quinto set e ha due match point consecutivi a disposizione al servizio sul punteggio di 40-15. Il resto è storia... perché quella finale - giocata meglio dallo svizzero - è stata vinta da Novak Djokovic.

Il serbo ha compiuto una clamorosa rimonta, salvato due match point, e trionfato al tie-break del parziale decisivo, che quell'anno era previsto nella quinta frazione di gioco solo nel caso in cui la partita si fosse protratta fino al 12-12.

Ivan Ljubicic racconta Wimbledon 2019

Nell'emozionante documentario "Ljubo - L'uomo salvato dal tennis " prodotto da Sky Sport, Ivan Ljubicic ha affrontato anche il delicato tema Wimbledon 2019. Il croato ha svelato un particolare retroscena legato alla semifinale con Rafael Nadal.

La sconfitta subita contro lo spagnolo al Roland Garros poche settimane prima, aveva infatti reso più debole il senso di fiducia di Federer negli scontri diretti con il suo storico rivale. Durante la riunione tecnica pre-match, l'elvetico ha letteralmente detto a Ljubicic: "Devi convincermi che sono più forte di Nadal" .

Una vittoria che ha emozionato e ancora emoziona l'ex numero tre del mondo nonstante l'esito della finale. Federer ha scelto di affidarsi a Ljubicic a dicembre 2015 e i due hanno costruito qualcosa di speciale nelle successive stagione.

Sotto la sua gestione, lo svizzero ha conquistato 12 titoli ATP, tra cui tre tornei del Grande Slam, e raggiunto nuovamente la vetta del ranking. “Nel 2019, Roger ha perso in semifinale a Parigi con Nadal. Una partita con tantissimo vento.

Non posso dire che avrebbe vinto in condizioni diverse, ma il vento ha sporcato la partita e ci ha dato pochi punti di riferimento. Non sapevamo che quel match avesse risvegliato le paure di Roger quando giocava contro Nadal.

Nel 2019 ritrova Nadal in semifinale a Wimbledon. Roger lo aveva battuto sei volte su sette nelle ultime sfide e la sconfitta era arrivata sulla terra battuta. Non avrei potuto immaginare che Roger avesse perso la fiducia di poter battere Nadal" , ha raccontato Ljubicic.

"Abbiamo preparato la partita tatticamente, poi Roger mi ha guardato e mi ha detto: 'Ivan, mi devi convincere che sono più forte di Nadal’ . Non me lo aspettavo. Io dovevo convincere Roger. Lui gioca e riesce a vincere la finale, per me è stata un’emozione grandissima.

Ero contento perché per la prima volta ho pensato: ‘Se non ci fossi stato io, non so se avrebbe vinto’ . Uscito dal Centrale, ho pianto. Purtroppo nessuno ne parla, perché parlano tutti della finale.

Non so, ancora oggi, come abbia perso quella finale. Ha giocato meglio di Djokovic tutti e cinque i set ma ne ha persi tre” .