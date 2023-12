Annacone racconta il suo allievo Roger Federer: "Non ho mai visto nessuno..."

Davydenko avverte Jannik Sinner: "Per essere come Novak Djokovic deve..."

L'esuberanza giovanile dei nuovi arrivati veniva assorbita da lui e fatta propria, era la sua particolare spinta a rimanere giovane internamente. Onestamente, non ho mai visto nessuno che amasse il tennis quanto Federer", ha concluso.

Poi ha spiegato quanto la passione per lo sport che praticata, è stata poi determinando per farlo arrivare dove è arrivato: “Quando ci allenavamo, amava allenarsi con un giovane desideroso di mettersi alla prova.

Ricordo chiaramente che guardavo le sue sessioni di allenamento fisico con Pierre Paganini e gli chiedevo se davvero, alla sua età, volesse continuare a fare quelle cose. Lui rideva e raddoppiava lo sforzo", "Faceva esercizi molto intensi con le palle mediche mentre parlava in francese con Luthi e in inglese con Pierre, facendo battute tra le lingue, era incredibile", dice.

"Per tutto il tempo che sono stato con lui era felice di andare agli allenamenti, ogni giorno. Non ho mai dovuto lottare o cercare di convincerlo ad andare agli allenamenti, era sempre disposto e felice di passare molte ore a lavorare .

Paul Annacone è sicuramente una delle persone che può descrivere meglio The Swiss Maestro, così soprannominato, essendo stato suo allenatore per 4 anni. L’allenatore statunitense, considerato uno degli allenatori più importanti, avendo lavorato con tanti campioni, tra cui anche Pete Sampras , ha parlato al podcast Rock n Roll Tennis, raccontando alcuni dettagli inediti del rapporto con Federer.

