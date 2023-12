Paolo Bertolucci e l'analisi sul rovescio: "Non premierei Roger Federer ma..."

© Clive Brunskill/Getty Images

Fa riflettere come il rovescio sia diventato nel tennis moderno un colpo che tutti eseguono a due mani. Sono ormai pochissimi i tennisti che inseriscono quello a una mano nel loro repertorio di gioco: infatti, sono appena 4 i giocatori della top 40 del mondo che giocano e replicano il grande campione Roger Federer, che per assurdo ci ha costruito una carriera con il rovescio a una mano oltre alle precise discese a rete.

Su questo interessante tema si è espresso l'ex tennista Paolo Bertolucci, che ha analizzato il fenomeno che si sta verificando negli ultimi anni sulle colonne della Gazzetta dello Sport: "Il rovescio a due mani è più facile da insegnare e i bambini si sentono più sicuri.

Possono con la presa sopperire alla mancanza di forza atletica in una fase della crescita in cui non sono ancora sviluppati muscolarmente. Con il passare del tempo, si aggiunge il vantaggio di un miglior controllo del colpo e la possibilità di imprimere maggiore potenza" ha dichiarato.

L'analisi di Bertolucci

"Se dovessi stilare una classifica dei migliori rovesci a una mano da trent’anni a questa parte, cioè da quando il cambiamento si è messo in moto diventando inarrestabile, più ancora di Roger Federer premierei Wawrinka e inserirei anche Dominic Thiem (che peraltro da ragazzino era bimane) e Gasquet.

A proposito di Stan, che riesce ad imprimere al colpo una frustata straordinaria, sarebbe bello possedere una macchina del tempo e tornare ai suoi inizi, convincendolo a giocare il colpo con due mani. Sono convinto che ci saremmo trovati di fronte a una macchina da guerra in grado di rivaleggiare

con i Big Three più di quanto non sia comunque riuscito a fare con eccellenti soddisfazioni" ha aggiunto tra le sue considerazioni.