Federer: "Spero che Nadal e Novak Djokovic giochino ancora, è un bene per il tennis"

© Clive Brunskill/Getty Images

Gli ultimi venti anni del mondo del tennis sono stati caratterizzati da tre leggendari campioni, tre tennisti che hanno letteralmente cambiato le dinamiche di questo sport. Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, tre campioni diversi ma che hanno emozionato tutti noi appassionati.

Il talento di Roger, la tenacia di Rafa e la costanza di Nole, ben 66 titoli del Grande Slam insieme e una sfida a dir poco leggendaria. Ormai siamo agli sgoccioli, ma tutti gli appassionati sperano in cuor proprio che non finisca mai.

Roger Federer ha detto addio al tennis lo scorso anno, gli infortuni lo hanno frenato e lo svizzero non è riuscito neanche a rientrare in campo, ma ha solo giocato un match esibizione in Laver Cup. Un doppio con il team Mondo dove il campione elvetico ha fatto coppia con l'amico e rivale di sempre Rafael Nadal.

Le immagini di loro due in lacrime a fine match hanno fatto il giro del mondo e ha emozionato tutti gli appassionati. Per Rafa la fine non è ancora arrivata, lo spagnolo è rimasto fermo tutta la stagione per infortunio e c'è attesa per il rientro in campo in Australia.

Discorso diverso per Novak Djokovic che - nonostante i 36 anni - continua a dominare nel circuito. L'ex tennista Roger Federer ha parlato in queste ore ai media cinesi, nello specifico al canale CGTN Sport ed ha trattato riguardo i suoi due ex rivali.

Ecco le sue parole: "Sono stato davvero felice e fortunato a giocare contro di loro. Spero che Rafa possa tornare ad un gran livello nella prossima stagione e spero che Novak possa continuare fin quando possibile, avere entrambi ancora in lizza e al vertice nel circuito è solo un bene per il nostro sport", ha chiosato infine il tennista.

Insomma se i fan continuano a dibattere sul tennis e su chi sia il migliore dei tre, la situazione tra i tre colleghi è totalmente diversa e i rapporti sembrano essere ottimi. Roger ha detto addio da tempo al mondo del tennis ma continua ad essere presente nel circuito e anche quest'anno più volte è intervenuto su ciò che accade durante la stagione. Quel che è certo è che i Big Three hanno fatto e resteranno nella storia di questo sport.