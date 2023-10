Roger Federer scherza sull'eliminazione di Carlos Alcaraz a Shanghai: ecco il motivo

© Lintao Zhang/Getty Images

Un'altra giornata da protagonista per Roger Federer nel Master 1000 di Shanghai. Il campione svizzero assisterà anche alle semifinali del torneo cinese e continua a condividere dei bellissimi momenti con i numerosi fan accorsi per osservare le fasi conclusive della competizione.

In un video pubblicato su Twitter dagli organizzatori, il 42enne di Basilea ha fatto un giro negli impianti della Qizhong Forest Sports City Arena: come una speciale guida, il vincitore di 20 titoli del Grande Slam ha mostrato a tutti gli interni di tutta la struttura, oltre a salutare i tifosi firmando anche degli autografi.

A special tour guide 😎



Go inside the #RolexShanghaiMasters with @rogerfederer - featuring one of our semi-finalists... pic.twitter.com/uuVAx7RxDU — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 14, 2023