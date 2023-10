Andrey Rublev: “Hanno smesso di seguire la partita per guardare Roger Federer”

© Lintao Zhang/Getty Images

Ci sono giocatori che maturano presto, che a 20 anni vincono gli slam, tennisti il cui talento è innato. Poi c’è chi matura col tempo, che con l’allenamento e il sacrificio ottiene i risultati e arriva al top.

È il caso di Andrey Rublev, ragazzo straordinario dentro e fuori dal campo, che ha fatto della costanza la sua arma in più. A 26 anni il russo è riuscito a compiere quello scatto da buon giocatore a top, con una continuità di risultati che l’ha portato a competere anche con i migliori.

Dopo il successo ai quarti di finale per 6-2 6-3 nel Master 1000 di Shanghai contro Ugo Humbert, il tennista russo ha conquistato la sua seconda semifinale stagionale in tornei di questa categoria dopo quella a Montecarlo, torneo che poi Rublev conquistò.

In conferenza stampa il numero 5 del seeding cinese ha espresso la propria soddisfazione per il livello di gioco espresso.

Le parole di Andrey Rublev in conferenza stampa

Al match di Rublev a Shanghai ha assistito anche Roger Federer.

“L'ho visto prima della partita. Conosco Roger da un paio d'anni. Quando ha assistito alla mia partita, ovviamente tutti gli spettatori hanno smesso di guardare il tennis, perché hanno iniziato a guardare solo Roger, quindi è stato un momento divertente.

Niente di che, voglio dire, ovviamente quando Roger viene in campo è sempre un momento speciale” ha commentato il russo. Quindici giorni fa, a Pechino, fu Humbert a spuntarla. “Ho cercato di analizzare le cose che sbagliavo a Pechino e quelle che facevo bene.

Sono felice di essere riuscito a vincere in due set e vedremo cosa succederà domani” ha risposto il moscovita, che sul suo prossimo avversario, Grigor Dimitrov, ha aggiunto: “È difficile giocare contro Grigor perché è un grande giocatore.

Poi, il fatto che siamo amici è ancora meglio, perché renderà la partita più speciale. È normale che nel tennis a volte devi giocare con amici, o a volte devi giocare con giocatori che non ti piace affrontare.

Ogni settimana devi affrontare giocatori diversi”. Sulle sue condizioni attuali. ”Sto sorprendendo persino me stesso per il modo in cui sto giocando. Con me non si sa mai, magari domani sarà una storia completamente opposta.

Oggi ho giocato alla grande, in maniera aggressiva, ho colpito molti vincenti. Sono soddisfatto” ha concluso il russo.