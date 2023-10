Roger Federer, che tributo a Shanghai: "Ricordo quella finale con Rafael Nadal"

© Lintao Zhang/Getty Images

È una giornata davvero speciale al Master 1000 di Shanghai. Tra i due quarti di finale in programma nella giornata di venerdì, il prestigioso torneo ha avuto l'onore di ospitare al centro del campo il campione svizzero Roger Federer.

Un'accoglienza molto particolare per il 42enne di Basilea, che ha parlato al numeroso pubblico presente sugli spalti insieme al giocatore emergente e protagonista durante la competizione Zhizhen Zhang e alla leggenda del tennis cinese Na Li.

Federer ha condiviso un bellissimo momento rivolgendosi al pubblico per ringraziarli dell'amore dimostrato durante tutta la sua carriera. Gli organizzatori hanno proiettato anche alcune immagini relative a diverse partite emozionanti giocate dal vincitore di 20 titoli del Grande Slam a Shanghai: fra queste, non poteva non esserci la finale del 2017 vinta dallo svizzero col punteggio di 6-4, 6-3.

Le parole di Roger Federer

Il campione classe 1981 ha naturalmente preso la parola durante l'evento in suo onore e ha dichiarato: "Sono un giocatore felice di essersi ritirato, così come Na Li. Non ci sarà un ritorno.

Mi sono divertito molto nel circuito, ho raggiunto il limite e mi sono spremuto fino all'ultima goccia. Non avevo più niente da dare. Adesso solo un super tifoso come tutti voi. Mi mancano quei momenti, ma adesso è iniziato un nuovo capitolo.

L'ultimo anno è stato stupendo. Meno tennis, ma più tennis con i miei figli" ha sottolineato, nelle parole riportate da Sky Sport. Poi il ricordo di quella iconica sfida con l'amico Rafael Nadal: "Ho giocato molto bene quella finale del 2017.

Ho disputato un anno fantastico quando sono tornato dopo i problemi al ginocchio. È stata l'ultima volta che ho vinto il Master di Shanghai. Sono felice di aver vinto perché amo le battaglie che ho avuto con Rafa.

Ho giocato contro di lui in molte occasioni, in quasi tutti i palcoscenici più importanti del mondo. Sono contento che abbiamo potuto farlo anche qui. Non solo una volta, ma tre volte" ha commentato.