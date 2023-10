Roger Federer: "Vi spiego cosa ho provato quando mi sono ritirato. Sul futuro..."

© Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup

FOLLOW

Poco più di 1 anno fa Roger Federer lasciava il tennis giocato nella splendida cornice della Laver Cup, torneo da lui ideato. Da quel giorno lo svizzero, leggenda senza tempo dell’ultimo ventennio, ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile da un qualsiasi altro tennista di questa generazione.

In un’intervista per GQ, il 20 volte campione slam è tornato a parlare del ritiro. Delle sensazioni provate al momento di appendere la racchetta al chiodo al ruolo che occupa attualmente il tennis nella sua vita.

“Mi sono sentito alla grande! Ad essere sincero, sono totalmente sollevato dal fatto di non dovermi allenare e giocare partite ogni giorno. Quando ti accorgi che il tuo corpo non funziona più come vorresti, può essere molto stressante.

Mi sembra ancora di aver posato la racchetta da tennis solo cinque minuti fa. Naturalmente, prima bisogna abituarsi a questa nuova quotidianità: dopo tutto, tutto è diverso e il fulcro della vita professionale è cambiato.

Ma improvvisamente mi piace avere così tanto tempo per altre cose meravigliose”. ha confessato. E su cosa gli manca di quella routine il tennista di Basilea ha risposto così: “Mi mancano gli amici che vedevo sempre automaticamente giocando a tennis.

Ora bisogna prendere appuntamento con loro, il che ovviamente è un cambiamento. Ma mi piace ancora di più il tempo trascorso con la mia famiglia. La parte più difficile della fine di una carriera sono le settimane e i mesi precedenti, quando si pensa a come e dove comunicare al meglio questa decisione".

Cosa resta del tennis nella vita di Federer

"Poiché anche i miei figli giocano a tennis, seguo molto il campo e naturalmente voglio sostenerli. Non come allenatore, ma piuttosto come padre che può dare loro ottimi consigli.

Sono anche rappresentato in molti eventi tennistici importanti e sono molto felice di essere ancora presente. Dopo tutto, questa è la mia seconda casa e la mia seconda famiglia. Dopo la fine della mia carriera, ho pensato brevemente di commentare il potere del tennis.

Per ora me ne sono allontanato, ma chissà cosa succederà in futuro. Sarò per sempre fedele a questo sport, semplicemente per le grandi persone che vi sono associate. Resta da vedere in quale ruolo", ha spiegato.

Quali sono i requisiti per un professionista di oggi? "Penso che tutto sia cambiato. Lo sto vedendo con i miei figli in questo momento. I miei figli di 9 anni devono giocare a tennis quattro volte alla settimana. Penso che sia troppo, quando ci sarà tempo per le altre cose?", si è domandato lo svizzero.