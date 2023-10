Roger Federer: "Da ragazzo mi dicevano che ero bravo, ma stentavo a crederci"

© Clive Brunskill/Getty Images

FOLLOW

Poco più di 1 anno fa Roger Federer lasciava il tennis giocato nella splendida cornice della Laver Cup, torneo da lui ideato. Da quel giorno lo svizzero, leggenda senza tempo dell’ultimo ventennio, ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile da un qualsiasi altro tennista di questa generazione.

In un’intervista per GQ, il 20 volte campione slam ha parlato di come da bambino si è approcciato al mondo del tennis ed ha, a piccoli passi, cominciato la sua carriera professionistica: “All'inizio della mia carriera ho ricevuto subito il feedback che ero davvero molto bravo in quello che facevo.

All'inizio, ovviamente, è difficile valutarlo e si stenta a crederci. E non appena si diventa un po' più sicuri di sé e si pensa: "Forse sono davvero bravo", si riceve un pugno sul naso. Da adolescente si vive già un'altalena di emozioni e se a questo si aggiunge una carriera nello sport agonistico, bisogna davvero prendersi cura di se stessi”, ha confessato.

Il tennista di Basilea ha raccontato quando ha lasciato casa per rincorrere il ‘sogno’: “A 14 anni ho lasciato casa e sono andata in un centro di esibizione. Sono stati probabilmente i due anni più importanti della mia vita.

Ho imparato molto sulla vita. A 16 anni ho deciso di lasciare la scuola. Ho provato a frequentare corsi online per qualche mese, ma ho capito subito che non era possibile fare entrambe le cose e che dovevo scegliere una delle due.

Ho fatto un patto con i miei genitori: dare una vera possibilità al tennis e, se non avesse funzionato, tornare a scuola immediatamente e senza lamentarmi", ha spiegato.

Federer si racconta

Cosa serve per diventare un professionista? Roger risponde così: “Una forte volontà e una grande squadra.

Si tende ad avere diversi allenatori nel corso della vita e della carriera. Hai bisogno di qualcuno che ti alleni fin da bambino per darti la motivazione per scendere in pista. Avete bisogno di qualcuno che si occupi della vostra spericolatezza giovanile e di qualcuno che vi conosca, che sappia quali sono i vostri punti di forza e di debolezza da giovani adulti e che continui a incoraggiarvi e a sfidarvi.

E dovreste avere intorno a voi persone che vi piacciono. Dopo tutto, viaggiate molto durante la vostra carriera e spesso siete circondati solo dal vostro team. E avere l'irrefrenabile voglia di giocare nei grandi stadi. Non bisogna averne paura.

Finché questo non diventerà realtà, credo che stiamo perdendo molti giovani giocatori di talento in questo lungo cammino verso la vetta, perché si pretende tutto da te e devi rinunciare a molto.

A questo si aggiunge la mancanza di sonno, il fatto di essere costantemente in movimento e l'immensa pressione per le prestazioni", ha concluso.