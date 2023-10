Trungelliti duro: "Roger Federer e Rafa Nadal sono complici di ciò che mi è successo"

© Julian Finney/Getty Images

Il tennista argentino Marco Trungelliti è salito sulle cronache nazionali e internazionali a causa della sua denuncia di partite truccate nel circuito. Il sudamericano ha colpito di fatto tanti suoi connazionali e per certi versi è stato considerato come una spia all'interno del circuito.

Per questo in tanti lo hanno criticato e gli hanno sicuramente complicato la vita. Attraverso un'intervista ai microfoni di La Nacion Trungelliti ha parlato di come si è evoluta la sua vita. Ecco le sue parole: "Non avrei mai pensato di pagare un prezzo così alto per parlare liberamente.

Pensavo che il mondo fosse preparato a tutto questo ma sono stato vittima di bullismo e ho vissuto tante situazioni difficili". Trungelliti è tornato quest'anno in Argentina dopo quattro anni e prenderà parte al Challenger di Buenos Aires 2.

Poi il tennista ha spiegato: "Ho incontrato tennisti che ammettono di essere con me fino alla morte, mi sostengono ma alla fine non lo dicono apertamente per evitare di avere problemi. Insulti sui social per le scommesse? Mi è successo diverse volte ed è imbarazzante.

Ricevo minacce di morte per me e la mia famiglia ogni giorno, recentemente hanno hackerato i miei social media. Questo sistema è un disastro, sono deluso da uno sport dove tutti noi fuori dalla Top 100 veniamo trattati malissimo".

Poi prosegue: "Rifarei sicuramente tutto, ma credo che alla fine non sia di grande aiuto. Tutte le istituzioni tennistiche non mi hanno dato una reale mano, sicuramente sotto le mie aspettative". Parlando di Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal il tennista ha proseguito: "Se non sei tra i migliori 100 tennisti al mondo non esisti, ti ignorano davvero.

Mi ha fatto molto male come si sono comportati Rafael Nadal e Roger Federer, con il loro peso potevano dare una grossa mano ma non si sono mai espressi. Novak Djokovic invece lo fa continuamente, considero Roger e Rafa complici di questo sistema tennistico e non hanno mai difeso i diritti dei giocatori più modesti".