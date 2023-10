Gonzalez ricorda la prima versione di Roger Federer: "Era un pessimo tennista"

© getty images

Ospite del programma Sabor a Gol di TNT Sports, Fernando Gonzalez, ex numero 5 del mondo ritiratosi nel 2012, ha fatto delle dichiarazioni su Roger Federer molto sorprendenti “Federer era un pessimo tennista. Conosco Roger da quando aveva 12 o 13 anni, e a quell'età era un pessimo giocatore.

Ricordo che in un torneo U-14, quando ero il migliore al mondo in quella categoria, Federer non era certo uno dei migliori”, ha raccontato. L’ex finalista degli Australian Open 2007 ha poi aggiunto: “Inoltre, aveva un anno in meno, cosa che a quell'età si nota molto.

Si avvicinò a me e mi fece delle domande. Gli ho dato qualche consiglio. Mi sono trovato molto bene con lui e siamo andati dappertutto insieme", ha detto il cileno, diventato ora allenatore, che ha chiuso la carriera con un passivo di 12 sconfitte in 13 match con lo svizzero nel tour principale.

Le parole di ammirazione di Kyrgios su Federer

Negli scorsi giorni anche Nick Kyrgios ha parlato del 20 volte campione slam, facendo un paragone con le altre due leggende che fanno parte dei big three, Novak Djokovic e Rafael Nadal: “Djokovic è il più grande di tutti i tempi, ha 24 Slam e credo che ne vincerà almeno un altro paio È pazzesco e trovo assurdo che non riceva il credito che merita”, ha esordito al Podcast di Mike Tyson.

“Ho lottato con Nadal, a volte ha vinto lui e ha volte ho vinto io e poi c'era Federer. Non importa dove, il pubblico faceva sempre tutto il tifo per lui". "Penso che Nole sia il GOAT ma per me Roger Federer è stato quello più difficile da affrontare.

Era sempre molto aggressivo in campo e il suo gioco non ti lasciava spazio e non avevi neanche il tempo di respirare", ha confidato. Quando gli ha chiesto quale fosse la sua vittoria più memorabile l’australiano non ha avuto dubbi: “E’ senza dubbio la prima contro Federer, è quella più memorabile. Non sono manco riuscito a godermela e festeggiare perché dovevo giocare il giorno dopo”, concluse.