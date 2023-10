Kyrgios non ha dubbi: "Novak Djokovic è il GOAT ma Roger Federer..."

© Julian Finney

La sua è stata una carriera di buon livello ma ancora oggi tutti si chiedono senza il suo 'genio e sregolatezza' dove potrebbe realmente arrivare. Abbiamo visto una parte di Nick Kyrgios e del suo talento a Wimbledon 2022, ma il forte quanto particolare australiano ora è fermo da tanto, forse troppo tempo.

Quasi un anno di stop se non per quella breve apparizione sull'erba di Stoccarda e da allora Nick è fermo per infortunio. Il 2023 sembra ormai finito per il tennista, lui non fa previsioni sulla data del ritorno anche se i fan sperano di vederlo tra i protagonisti agli Australian Open 2024.

Manca ancora tanto e intanto Nick si diletta con interviste dove tratta di tennis e non solo. Kyrgios è sempre molto diretto e le sue parole fanno discutere. Il tennista è intervenuto nel corso del Podcast di Mike Tyson ed ha parlato dei Big Three.

Ecco le sue parole nello specifico: "La mia vittoria più memorabile è senza dubbio la prima contro Roger Federer, è quella più memorabile. Non sono manco riuscito a godermela e festeggiare perché dovevo giocare il giorno dopo.

Avevo solo 19 anni e ancora dovevo affacciarmi tra i big". Riguardo alla lotta sul GOAT Nick esprime senza peli sulla lingua la sua opinione e svela: "Novak Djokovic è il più grande di tutti i tempi, ha 24 Slam e credo che ne vincerà almeno un altro paio.

È pazzesco e trovo assurdo che non riceva il credito che merita. Ho lottato con Nadal, a volte ha vinto lui e ha volte ho vinto lui e poi c'era Roger Federer. Non importa dove, il pubblico faceva sempre tutto il tifo per lui.

Era il preferito dei van e se devo dirlo. Penso che Nole sia il GOAT ma per me Roger Federer è stato quello più difficile da affrontare. Era sempre molto aggressivo in campo e il suo gioco non ti lasciava spazio e non avevi neanche il tempo di respirare".

Infine un aneddoto sulla sfida contro Nadal: "C'erano notti in cui restavo al pub fino alle 4 del mattino. Il mio agente mi cacciò e mi fece tornare a casa, giocai a Wimbledon contro Rafa e vinse dopo 4 lottatissimi set. Magari se andavo a dormire alle 11 sarebbe cambiato qualcosa".