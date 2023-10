Nick Kyrgios ricorda una magia di Roger Federer: "Felice che la fece contro di me"

© Matthew Stockman/Getty Images

Nick Kyrgios, vicecampione di Wimbledon nel 2022, ha giocato contro Roger Federer sette volte. Nel loro primo incontro, così come accaduto anche contro Novak Djokovic e Rafa Nadal, vinse, sconfiggendo lo svizzero al Masters di Madrid 6-7 (2) 7-6 (5) 7-6 (12).

L'australiano non è mai più riuscito a batterlo, incappando in 6 sconfitte di fila. Famosa rimase la sua ammissione sul 20 volte campione slam: "Aveva la capacità di farti sentire infelice in campo. Penso che alla fine Novak sarà il campione del mondo, ma credo che senza Federer non ci siano Nadal e Djokovic, perché ha avvicinato così tanti fan al tennis”, ammise.

Poi aggiunse sui suoi più acerrimi rivali: “Nadal e Djokovic ti permettono di entrare in partita un po' di più, con i tuoi colpi da fondo campo e altro, ma Federer ti fa sentire un puro c..., fa sembrare il campo così piccolo.

Se si tratta di una questione puramente tennistica direi Novak, ma se si tratta di qualcosa di più di un atleta direi Federer", concluse.

Kyrgios ricorda una prodezza di Federer

A distanza di anni Kyrgios ha parlato dell’incontro di terzo turno agli US Open 2018, tra lui e Federer, nel quale lo svizzero sfoderò una giocata quasi mai vista sui campi da tennis.

Un impressionante colpo intorno alla rete che lasciò sbalordito il 27enne di Canberra. L'ex numero 13 del ranking ha ammesso di sentirsi "sinceramente felice" che l'icona del tennis svizzero abbia messo a segno un colpo del genere contro di lui.

L’australiano, che ha anche allegato sui social il video dell’incredibile gesto della leggenda elvetica, ha lasciato questo commento: "Hahahaha ero sinceramente felice che l'avesse fatto contro di me", ha scritto sulle sue stories Instagram.