Roger Federer e un dominio durato sette Slam: il record imbattuto sulle finali

Roger Federer dice addio al tennis con la Laver Cup: sarà l’ultimo torneo del campione svizzero da tennista professionista. Il giocatore di Basilea lascia il tennis con numeri (e non solo) che l’hanno incoronato come Re Roger: venti titoli Slam, di cui otto Wimbledon; 103 titoli totali, dietro solo a Jimmy Connors; numero uno del mondo per un totale di 310 settimane.

Non solo numeri, però, ma anche veri e propri record, che nessuno, neanche i due rivali più giovani, ossia Rafael Nadal e Novak Djokovic, sono riusciti a portare via. La lista di record di Roger Federer è lunga e spazia nei diversi ambiti, dai Grande Slam al ranking Atp: il record di settimane consecutive come numero uno; il numero di vittorie nei main draw dei Grande Slam; il numero di vittorie a Wimbledon; gli otto Wimbledon; i 5 back-to-back, sia agli Us Open, sia a Wimbledon.

A questo, vanno aggiunti anche due record, che concernano le finali Slam: non solo sono dieci ultimi atti consecutivi in uno Slam, ma c’è un altro dato che riguarda i primi sette Slam vinti.

Roger Federer non ha fallito una finale Slam per sette volte consecutive.

Dal primo storico match nel lontano 2003, quando vinse il primo titolo Slam e il primo titolo Wimbledon, il campione svizzero non ha perso una finale nelle sette volte successive. Nel 2004, vittoria in tre Slam su quattro: Austalian Open, Wimbledon e Us Open; nel 2005, si è ripetuto soltanto a Londra e a New York, mentre a Melbourne non è andato oltre la semifinale.

Nel 2006, il ritorno al trionfo agli Australian Open gli permette di fare nuovamente 2/3, ma all’Open di Francia arriva la prima sconfitta in finale: a infliggerla, è colui che diventerà il Re di Parigi, ossia Rafael Nadal, che trionfa nel suo secondo titolo sulla terra rossa più famosa del mondo.

Dopo quella, sono dieci le finali Slam che Roger Federer ha perso nella sua carriera: una sola volta in Australia; quattro volte sia a Parigi sia all’All England Club; due sole agli Us Open.

