Roger Federer e il trono di Wimbledon: un record a forte rischio

Negli ultimi giorni il mondo del tennis e dello sport è stato scombussolato dal ritiro del campione svizzero Roger Federer. Il tennista, autore di diversi record nella sua carriera e venti volte vincitore di prove del Grande Slam, ha annunciato anche un po' a sorpresa che si ritirerà tra pochi giorni.

L'ultima sua sfida sui campi da tennis sarà la Laver Cup che vedrà protagonisti alcuni dei più grandi tennisti al mondo. Attraverso i propri social network Roger Federer ha scritto una lettera dove ha salutato tutti i suoi tifosi.

Ecco, nello specifico, alcune sue parole: "Alla mia famiglia del tennis e non solo. Di tutti i doni che il tennis mi ha regalato in questi anni, il più grande è, senza dubbio, è quello di avermi fatto conoscere le persone durante il percorso: i miei amici, i miei avversari e soprattutto i fan.

Oggi, voglio condividere delle novità con voi. Come tutti sanno, gli ultimi tre anni hanno rappresentato una sfida per me, sotto forma di infortuni. Ho lavorato tanto per tornare, ma il mio corpo mi ha mandato messaggi chiari.

Il tennis mi ha trattato meglio di quanto abbia mai sognato, ma devo riconoscere il momento in cui mettere fine alla mia carriera da professionista. La Laver Cup a Londra la prossima settimana sarà l’ultimo mio torneo Atp.

Non parteciperò più ai Grande Slam o a tornei del tour. Questa è stata una decisione dolceamara da prendere, perché mi mancherà tutto ciò che il mondo del tennis mi ha dato"

Roger Federer re di Wimbledon

Il torneo che ha fatto innamorare tutti gli appassionati di tennis di Roger Federer è senza dubbio il torneo di Wimbledon, lo Slam che Roger ha vinto più volte.

Con 8 vittorie all'attivo Roger Federer è il tennista nella storia che ha conseguito più successi sull'erba londinese ma il suo record è tutt'altro che solido. Il campione serbo Novak Djokovic ha vinto quest'anno il settimo Wimbledon della sua carriera e già dal prossimo anno metterà nel mirino il record di Roger per provare a raggiungerlo e magari in futuro a superarlo. Federer si è ritirato da re di Wimbledon ma il suo record è tutt'altro che certo.