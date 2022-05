"Credo che dirà addio lì": John McEnroe fa una profezia su Roger Federer

Wimbledon, le polemiche non si placano: l'acceso dibattito tra Henman e McEnroe

Non ha mai permesso che la mia attività da giocatore professionista interferisse con la nostra vita quotidiana”. Roger e Mirka hanno quattro figli: si tratta delle gemelle Myla Rose e Charlene Riva, nate nel mese di luglio. Cinque anni dopo un’altra coppia di gemelli, stavolta due maschi: Leo e Lennart.

Lei è una donna molto forte e intelligente, ed ha avuto un grandissimo impatto su di me sia dentro che fuori dal campo. Mi ha dato fiducia e mi ha insegnato a fare sempre del mio meglio. Inoltre, mi è stata vicina dopo ogni sconfitta.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Caminada Roger ha parlato del rapporto che lo lega ormai da così tanti anni a sua moglie Mirka e l'ha elogiata pubblicamente: “Quando mi sono fidanzato con Mirka, non avevo ancora vinto nessun titolo in bacheca.

Ora sembra impossibile e lui ha detto che giocherà a Basilea. Potrei sbagliarmi ma ho la sensazione che dirà addio in Svizzera, a casa sua. Poi chi lo sa... Vedremo cosa lo farà realmente felice"

Una situazione 'triste' ma che ormai tutti attendono, per chiudere al meglio la sua fantastica storia. Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Repubblica l'ex campione di tennis, l'americano John McEnroe ha parlato di tanti temi ed ha commentato anche la situazione di Roger, con idee abbastanza chiare a riguardo: "Già cinque o sei anni fa si era preso sei mesi di pausa e nessuno pensava che sarebbe tornato a vincere uno Slam, eppure l'ha fatto.

Mancano pochi mesi al suo quarantunesimo compleanno e Roger Federer è sempre più vicino al suo ritiro. Fino ad ora non si è discusso ufficialmente sulla data del suo possibile ritiro ma il campione svizzero, venti volte vincitore di tornei del Grande Slam ed autore di una carriera eccellente è ormai all'ultimo ballo.



