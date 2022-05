Roger Federer rivela tutto ciò che ha imparato da sua moglie Mirka

Ci vorrà ancora qualche mese per ammirare nuovamente Roger Federer. L’ex numero 1 del mondo rientrerà alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno, probabilmente in occasione della Laver Cup (in programma alla O2 Arena di Londra a fine settembre).

Il fuoriclasse svizzero prenderà parte anche all’ATP di Basilea, che tornerà a disputarsi per la prima volta dal 2019. Le ultime due edizioni erano state infatti annullate a causa della pandemia. Re Roger non mette piede in campo da Wimbledon 2021, quando fu sconfitto da Hubert Hurkacz nei quarti.

Il 20 volte campione Slam ha giocato soltanto 13 match ufficiali l’anno scorso, raccogliendo nove vittorie e quattro sconfitte. Qualche settimana dopo i Championships, il 40enne di Basilea ha annunciato di aver subito una ricaduta al ginocchio destro e di doversi operare per la terza volta in 18 mesi.

Negli ultimi due anni, l’elvetico ha incassato il sorpasso di Rafael Nadal nella classifica all-time degli Slam, mentre Novak Djokovic gli ha strappato il record di settimane in vetta al ranking ATP. In una lunga intervista a ‘Caminada’, Federer ha evidenziato l’importanza di Mirka per la sua crescita dentro e fuori dal campo.

Federer senza filtri

“Quando mi sono fidanzato con Mirka, non avevo ancora nessun titolo in bacheca. Lei è una donna forte e intelligente, che ha avuto un grandissimo impatto su di me sia dentro che fuori dal campo.

Mi ha dato fiducia e mi ha insegnato a fare sempre del mio meglio. Inoltre, mi è stata vicina dopo ogni sconfitta. Non ha mai permesso che la mia attività da giocatore professionista interferisse con la nostra vita quotidiana” – ha raccontato l’otto volte campione di Wimbledon.

“Mirka ha tenuto insieme i nostri amici e la nostra famiglia, oltre ad avermi mostrato quanto sia importante seguire la propria strada senza badare troppo ai media o ai detrattori. La nostra vita insieme è intensa ed eccitante, ci piace scherzare in compagnia.

Abbiamo messo al mondo quattro figli e stiamo facendo tutto il possibile per assicurargli un futuro luminoso” – ha chiosato Federer.