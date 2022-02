Marion Bartoli commenta il messaggio di Roger Federer verso Rafael Nadal

La 'Fedal' è stata una delle epiche sfide nel corso degli anni nel mondo del tennis. Roger Federer e Rafael Nadal hanno appassionato milioni di sportivi con le loro sfide, finali viste e riviste sulla terra di Parigi, spesso o quasi sempre cara al campione iberico e sull'erba di Wimbledon, invece spesso cara al campione svizzero.

La tenacia e la grinta dello spagnolo da un lato e la classe di Roger dall'altra hanno mostrato in maniera evidente una delle più grandi rivalità della storia dello sport, spesso mettendo da parte anche il loro altro storico rivale, il campione serbo ed attuale numero uno al mondo Novak Djokovic.

Pochi giorni fa Rafa ha vinto gli Australian Open 2022 sorprendendo tutti e realizzando uno dei più grandi ritorni della storia, rientrando dopo mesi di assenza in Australia dopo un pesante infortunio al piede. Con questo successo Nadal ha raggiunto quota 21 Slam e staccato cosi nella classifica di tutti i tempi i suoi rivali Novak Djokovic e appunto Roger Federer.

Il campione svizzero è stato uno dei primi a complimentarsi con Rafa scrivendo un bellissimo messaggio al suo rivale.

Le parole di Bartoli su Roger Federer e Rafael Nadal

L'ex tennista francese Marion Bartoli ha parlato di Roger Federer e di Rafael Nadal ed ha elogiato lo svizzero per le parole sincere scritte verso il collega, amico ed eterno rivale.

La Bartoli è intervenuta a RMC Info ed ha dichiarato: "Il messaggio che Roger ha postato sui social per la vittoria di Rafael Nadal è completamente sincero. Non è finzione o solamente roba per lo spettacolo, Roger e Rafa sono veri amici"

Lo svizzero per specificare aveva scritto a Rafa il seguente messaggio sui social: "Che partita! Sincere congratulazioni al mio amico e grande rivale Rafael Nadal, complimenti per essere diventato il primo uomo a vincere 21 titoli del Grande Slam.

Qualche mese fa abbiamo scherzato sul fatto che entrambi avevamo le stampelle e tutto ciò è incredibile. Mai sottovalutare un grande campione! La sua incredibile etica del lavoro , dedizione e spirito sono fonte di ispirazione per me e per tanti altri in tutto il mondo"