Roger Federer rivela: “Rafael Nadal mi ha mandato un messaggio”

"Fedal come back!" L'annuncio delle ultime ore ha mandato in estasi i fan dei due atleti e tutti gli amanti del tennis. Ci sarà ancora l'occasione di rivedere due grandissimi campioni come Roger Federer e Rafael Nadal giocare assieme, nella stessa metà di campo, una partita agonistica.

E questo appuntamento non è assolutamente così lontano: la Laver Cup, competizione in programma a settembre ideata dallo stesso svizzero, ha confermato e praticamente ufficializzato la partecipazione a Londra dei due giocatori, che messi insieme hanno conquistato 41 titoli del Grande Slam.

Insomma, countdown attivato per un momento storico, che resta con la sola incognita della condizione fisica del nativo di Basilea, che però farà di tutto per tornare in campo in questa stagione e disputare il torneo a squadre.

Re Roger vestirà dunque nuovamente la maglia blu del team Europe, capitanato da Bjorn Borg, dopo aver saltato a suo grande malincuore l'edizione 2021 a Boston, nel quale ci ha comunque tenuto a presenziare sugli spalti, nonostante le stampelle.

Le dichiarazioni di Federer

Nelle parole rilasciate in una nota sul sito della stessa manifestazione è emersa tutta la felicità dell'ex numero uno del mondo, desideroso di tornare e stanco di non poter ancora competere nel circuito Atp: "Non vedo l'ora di tornare entro la fine dell'anno, la Laver Cup fa parte del mio piano.

Non è un segreto che adoro l'evento e sono super entusiasta di essere all'O2 e a Londra, una delle più grandi città del mondo" ha sottolineato. Su Rafael Nadal, dopo avergli reso omaggio per lo splendido successo agli Australian Open: "Rafa è una persona incredibile e un'ispirazione per me e per innumerevoli altri in tutto il mondo.

Mi ha mandato un messaggio sui social media dopo la Laver Cup a Boston l'anno scorso, suggerendomi di giocare in doppio a Londra. Io sono decisamente pronto per un ritorno 'Fedal' alla Laver Cup!" ha aggiunto lo svizzero.