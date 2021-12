Un campione del calcio parla della sua ammirazione per Roger Federer e Rafael Nadal

Uno dei calciatori più forti del pianeta, stabilmente candidato alla vittoria del pallone d'oro, ha parlato di due dei giocatori più forti, vincenti e influenti della storia del tennis. Il francese campione del mondo Kylian Mbappe ha recentemente lodato la longevità e la costanza di Rafael Nadal e Roger Federer in un'intervista con la rivista Paris Match: "Ho ancora degli idoli? Non ho più idoli, ma ammiro ancora quelli che hanno segnato la storia dello sport, anche in altre discipline.

So cosa rappresentano le loro gesta in termini di sacrificio, di fatica"

Mbappè e la passione per il tennis

Mbappe ha menzionato casi in cui si è imbattuto in Federer e Nadal al Roland Garros prima di spiegare perché ammira campioni del genere.

"Guardo molto il basket e il tennis", ha aggiunto Mbappe. "Al Roland Garros, dove amo andare, ho avuto l'opportunità di chiacchierare con Roger Federer e Rafael Nadal. Ammiro questi campioni che sono stati in grado di stare al top per molti anni.

Non è da tutti avere una tale costanza" Due destini incrociati, quelli di Federer e Nadal, dai loro esordi dominanti rispettivamente su erba e terra, ma in seguito capaci di modellare il proprio gioco e risultare vincenti anche sull'altra superficie.

Nonostante sia cresciuto sulla terra, Roger non riusciva a trovare il ritmo sulla superficie più lenta nei suoi primi anni al Tour, lo ha migliorato nel 2001 ed è diventato un contendente al Roland Garros a partire dal 2005, per poi riuscire ad alzare la coppa dei Moschettieri nell'ormai lontano 2009.

Rafael Nadal palesò pesanti lacune nei suoi primi approcci sull'erba, riuscendo però ad arrivare presto due volte in finale a Wimbledon, prima di battere Federer in una delle partite più iconiche della storia del tennis nel 2008.

Parlando delle due superfici, Federer dichiarò ormai quasi 20 anni fa come sia più facile giocare punti decisivi sull'erba che sulla terra battuta. Devi lavorare di più per guadagnarlo sulla superficie più lenta, e ciò espone anche le tue vulnerabilità all'avversario poiché non puoi controllare gli scambi come fai sull'erba.

"Gioco meglio sull'erba che sulla terra, questo è sicuro, anche se sono cresciuto sulla terra e ci ho giocato tutta la mia carriera, anche durante l'inverno. È strano perché ho segnato 0-11 nelle mie prime partite ATP sulla terra battuta.

Quando giochi punti importanti, puoi vedere più debolezza nel tuo gioco sulla terra battuta che sull'erba" Federer ha vinto il record di 20 titoli del Grande Slam