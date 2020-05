Roger Federer: "Possiamo soltanto essere grati a Nelson Mandela"

La prima cerimonia dei Laureus World Sports Awards si è tenuta nel 2000 ed è passata alla storia grazie al discorso iconico di Nelson Mandela. Il primo presidente del Sudafrica dopo l’apartheid pronunciò la famosa frase ‘Lo sport ha il potere di cambiare il mondo’ il 25 maggio del 2000.

Nel ventesimo anniversario di quelle parole, Roger Federer ha espresso il suo dispiacere per non essere mai riuscito ad incontrare ‘Madiba’.

Federer sul mancato incontro con Nelson Mandela

“Sono stato sfortunato da questo punto di vista, mi sarebbe piaciuto incontrare Nelson Mandela.

Sono stato lì nel 2004, poi non sono tornato per dieci anni. Forse l’ultima volta lo avrei potuto incontrare, ma non è successo” – ha dichiarato il fenomeno svizzero, che detiene il passaporto sudafricano perché sua madre Lynette è originaria del Paese.

“Cosa penso di lui come persona? Credo che sia stato incredibilmente influente e stimolante sotto così tanti aspetti. Mia madre è sudafricana. Ho ancora il passaporto sudafricano, lo stesso vale per i miei figli.

Quindi mi sento molto legato a questo paese. Mandela lo ha cambiato radicalmente, possiamo essergli solo grato per quello che ha dato al Sudafrica” – ha aggiunto il 20 volte campione Slam. Lo scorso febbraio, Federer e Nadal hanno disputato un’esibizione beneficia a Città del Capo che ha permesso di raccogliere oltre 3.5 milioni di dollari.

Le due leggende del tennis moderno hanno sancito anche il nuovo record di spettatori per una partita di tennis. Tornando ai Laureus Sports Awards, l’ex numero 1 si è aggiudicato per cinque volte il premio di 'Sportsman of the Year' e una volta quello per il 'Comeback of the Year'

Il 38enne di Basilea si è aggiudicato il 'Laureus Sportsman of the Year' per quattro volte consecutive dal 2005 al 2009. Il suo ultimo successo in questa categoria risale al 2018, quando Federer diventò il più anziano giocatore nell’Era Open a difendere un titolo Slam (agli Australian Open).