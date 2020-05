Wolfgang Thiem: "Roger Federer, Nadal e Djokovic avvantaggiati da questa pausa"

Il mese prossimo i dirigenti dell’ATP e della WTA decideranno se la stagione tennistica potrà ricominciare ad agosto in sicurezza, in attesa di conoscere la scelta della USTA in merito allo svolgimento degli US Open a Flushing Meadows.

Nel frattempo, Dominic Thiem è tornato ad allenarsi questa settimana a Vienna, con l’obiettivo di riprendere la forma dopo un ottimo inizio di stagione (impreziosito dalla finale raggiunta agli Australian Open).

Wolfgang Thiem sull'impatto della pausa per i Big 3

Nel corso di un’intervista al quotidiano austriaco Krone, il padre di Dominic, Wolfgang, ha analizzato il possibile impatto di questo lungo stop su Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

“Può rappresentare un vantaggio per fenomeni come Djokovic, Nadal e Federer, che hanno spesso dovuto fare i conti con lunghi infortuni e sanno come affrontare una pausa del genere. Al momento non si sa se si ricomincerà ad agosto, a settembre o a gennaio” – ha dichiarato.

L’ex numero 1 del mondo Boris Becker ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento agli esponenti della Next Gen, che potrebbero sfruttare questo momento per rovesciare il dominio dei Big 3. “Mi piacciono molto Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev, che ha centrato una semifinale a Melbourne e ha ancora 22 anni, quindi gli si prospetta una lunga carriera.

Ci sono altri giocatori che sono intriganti. Mi piacerebbe vedere i primi tre ancora al meglio ed essere battuti. Non voglio che i giovani prendano il controllo del circuito quando i primi tre non giocheranno più o saranno diventati troppo vecchi.

Mi piacerebbe assistere ad una finale tra un 22enne e un 33enne. Sarebbe la cosa migliore per il tennis. Spetta ai giovani innalzare il loro livello” – ha commentato il tedesco a Sky Sports. Negli ultimi mesi, Daniil Medvedev e lo stesso Thiem sono arrivati ad un solo set dal vincere uno Slam, palesando un’evidente crescita anche sotto il profilo della mentalità.