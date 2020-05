La fotografa Radka Leitmeritz: “Roger Federer? Semplicemente perfetto”

Dopo più di vent’anni trascorsi sul circuito, abbiamo ormai tutti imparato ad apprezzare la bellezza, la grazia e la leggiadra con cui Roger Federer si muove sul campo. Paragonato spesso (ed a ragione) ad una ballerina di danza classica, l’elvetico rimane decisamente uno dei giocatori più piacevoli da ammirare sul Tour.

Lo pensa anche la fotografa ceca Radka Leitmeritz, che ha individuato in Federer il proprio giocatore preferito: “Amo fotografare Roger Federer, è come un ballerino”, ha affermato a Baseline Magazine, passata al mondo del tennis dopo essersi occupata di riviste di moda.

“E’ semplicemente perfetto, il modo in cui gioca è molto fotogenico. Per me, essere nella buca dei fotografi è incredibile, certe volte mi chiedo cosa diavolo ci stia facendo”. Vincitore di 20 prove del Grand Slam e di 103 titoli ATP totali, numero uno del mondo per 310 settimane complessive, Roger Federer è senza ombra di dubbio uno dei più forti giocatori nella storia del nostro sport.

In questa stagione ha disputato solo gli Australian Open di Melbourne, sconfitto in semifinale dal serbo Novak Djokovic. Poche settimane dopo, l’elvetico ha annunciato di essersi sottoposto con successo ad un intervento chirurgico al ginocchio destro. Photo Credit: Radka Leitmeritz