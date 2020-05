Ferrer: "Potremmo goderci Roger Federer e Rafael Nadal per qualche altro anno"

Il tennis è stato uno degli sport più colpiti dalla pandemia, con l’annullamento della stagione sulla terra e sull’erba unito al concreto timore che quest’anno non si tornerà più a giocare (a livello professionistico).

L’ex numero 3 del mondo David Ferrer è convinto che Roger Federer e Rafael Nadal potrebbero vedersi allungata la carriera rispetto alle aspettative iniziali. “Questa pausa può rivelarsi persino positiva per Rafa e Roger, speriamo di poterceli godere per qualche altro anno” – ha dichiarato ‘Ferru’ nel corso di un’intervista a Radio Marca.

È dello stesso avviso anche Todd Martin: “Credo che il rinvio di Wimbledon e delle Olimpiadi al 2021 convincerà Roger a giocare almeno per un altro anno. Per Federer è davvero importante chiudere la sua carriera in grande stile.

Nulla di ciò che ho visto mi fa pensare che non sia in grado di andare avanti per un altro po’. Non mi sembra nemmeno che il suo amore per lo sport sia scemato, quindi non sarei sorpreso di vederlo per altri anni”.

Il 20 volte campione Slam si è sottoposto ad un intervento chirurgico lo scorso febbraio, con l’intento di risolvere un problema al ginocchio destro che lo tormentava da alcune settimane. Il suo coach Ivan Ljubicic ha recentemente annunciato che la sua riabilitazione sta procedendo nel migliore dei modi.