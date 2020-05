Becker: "Lo stop al tennis aiuta Federer e Serena Williams, non i giovani"

La pausa forzata al mondo del tennis, causata dall'emergenza Coronavirus, potrebbe totalmente cambiare le gerarchie di questo sport e, tra gli addetti ai lavori, sono molti a chiedersi chi uscirà rinforzato e chi indebolito da questa situazione particolare.

L'ex tennista tedesco Boris Becker ha parlato ai microfoni di Sky Sports ed in particolare si è concentrato su due leggende di questo sport, lo svizzero Roger Federer e la tennista americana Serena Williams. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: "Quest'anno per la prima volta non si gioca a tennis e paradossalmente penso che questo potrebbe giocare a Roger Federer e Serena Williams, il fatto poi che quest'anno non hanno giocato molto a tennis può aiutarli a farli giocare più a lungo"

Secondo Becker ad uscire più danneggiati sono i NextGen: "Questa situazione non porta benefici ai giovani tennisti che hanno perso un anno di esperienza e importanti possibilità per battere i Big Three.

Sicuramente Roger, Rafa e Novak sono i più avvantaggiati da questa situazione" Roger Federer è attualmente il tennista con più tornei al Grande Slam nella storia, ben 20, mentre Serena Williams, tra le donne, è seconda in questa classifica, dietro solo a Margaret Court.