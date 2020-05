Nalbandian e la famosa rimonta del 2005: "Vi racconto come ho battuto Roger Federer"

Nel periodo di astinenza dal tennis sono tanti i tennisti e gli ex tennisti riversati nel mondo dei social. L'ex tennista argentino David Nalbandian, durante una diretta Instagram con l'amico Horacio De La Pena ha raccontato alcuni interessanti aneddoti.

Ecco le sue parole: "La rivalità contro Roger Federer? Quando affrontavi lo svizzero eri consapevole che lui avrebbe usato le sue armi migliori come il servizio e dovevi lavorare sui suoi punti deboli. Bisognava creare spazio, io gli giocavo spesso sulla parte destra del campo.

All'inizio era molto più limitato rispetto adesso, sapevo che poteva chiudere il punto in due o tre scambi, ma il mio obiettivo era vincere il 90 % degli scambi più lunghi. Senza questi punti non avrei mai potuto batterlo.

Il mio modo di giocare prevedeva far correre molto Roger e successivamente tirare forte a destra" Sulla Finale del Masters nel 2005: "Nonostante ero sotto sapevo che non era finita. Potevo stare due set in avanti eppure mi ritrovavo sotto.

Quando eravamo giovani battevo spesso Federer, quindi giocai con tanta fiducia. Federer è uno dei migliori della storia e su questo non si discute, ma sapere di averlo battuto diverse volte mi dava fiducia. Non era un idolo, ma era un tennista qualunque per me.

Nel terzo e quarto set lui era calato molto ed ho vinto senza problemi, poi nel quinto lui è tornato a tirare forte, ma fortunatamente ho avuto la meglio" Il match per la cronaca finì con il risultato di 6-7 (4), 6-7 (11), 6-2, 6-1, 7-6 (3).

Infine Nalbandian rivela un aneddoto su Federer e Zabaleta: "All'inizio della sua carriera Federer aveva problemi con il rovescio e ad esempio nei tornei su terra in uno scambio più lungo poteva subito andare in difficoltà.

Una volta a Montecarlo era il turno di Mariano Zabaleta contro di lui e gli dissi: "Non puoi perdere contro di lui", in realtà quella gara andò molto male e Mariano non riuscì neanche a fare due rovesci di fila (risate generali)"