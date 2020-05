Agassi: "Nessuno ha influenzato il tennis come Roger Federer"

L’ex numero 1 del mondo Andre Agassi non ha dubbi nel definire Roger Federer come il più grande giocatore di tutti i tempi. L’ex fuoriclasse americano, che ha affrontato Re Roger nella finale degli US Open 2005, aveva espresso la sua preferenza per Rafael Nadal in passato, ma ora sembra aver cambiato idea.

“Scelgo Federer, non ci sono dubbi” – ha risposto alla Bild quando gli è stato chiesto chi fosse il GOAT. “Nessuno ha avuto un impatto paragonabile al suo. Non credo che avrei avuto una possibilità con lui nemmeno quando ero al meglio.

L’ho incontrato nella finale degli US Open 2005, vinsi un set, ma poi non ho avuto scampo” – ha aggiunto. Sei anni fa, intervistato da Straits Times, Agassi aveva dato un parere diverso: “Metto Nadal al numero 1, davanti a Federer.

Per me è semplicemente straordinario quello che ha fatto Rafa, riuscendoci in concomitanza con il momento d’oro di Federer. Nadal ha dovuto fare i conti con Federer, Novak Djokovic e Andy Murray nell’epoca d’oro del tennis”.

Il 33enne maiorchino ha sconfitto Agassi in entrambi i loro scontri diretti, rispettivamente a Montreal nel 2005 e a Wimbledon l’anno successivo. Il Kid di Las Vegas ha collaborato brevemente con Djokovic, ma la loro partnership si è interrotta dopo appena 10 mesi e un solo torneo vinto.