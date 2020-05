Godsick: "Il rapporto tra Roger Federer e Rafael Nadal si è evoluto negli anni"

In questo momento così difficile per il tennis e non solo, abbiamo tutti negli occhi la storica esibizione tra Roger Federer e Rafael Nadal in Sudafrica che ha sancito il nuovo record di spettatori (per un match di tennis).

Il suddetto evento, organizzato al Cape Town Stadium lo scorso febbraio, ha permesso di raccogliere la bellezza di 3.5 milioni di dollari destinati in beneficenza. Nel corso di una recente intervista a Tennis Channel, l’agente dello svizzero Tony Godsick ha parlato del legame che unisce Roger e Rafa: “Carlos Costa, che è l’agente di Nadal, ha lavorato insieme a me per anni all’IMG.

Conosco Rafa da quando ha esordito nel tour, poi a causa della rivalità con Roger, ci siamo ulteriormente avvicinati. Il loro rapporto si è evoluto molto nel corso degli anni e adesso sono ottimi amici. Sono feroci agonisti in campo e lo saranno sempre, ma nel momento in cui la partita è finita e anche durante la stessa, c’è davvero un enorme rispetto reciproco”.

Non c’è dubbio che la rivalità tra Federer e Nadal sia andata oltre il tennis, contribuendo ad ispirare migliaia di giovani in tutto il mondo. L’ascesa di Novak Djokovic non ha infatti impedito ai due mostri sacri di conservare lo status di più amati dai fan.