Godsick: "Roger Federer non ha mai avuto dubbi sul suo avversario in Sudafrica"

Poche settimane prima della sospensione del circuito per la pandemia, Roger Federer e Rafael Nadal hanno sancito il nuovo record di pubblico per un match di tennis grazie ad un’esibizione benefica andata in scena a Città del Capo.

Durante una lunga intervista concessa a Tennis.com, l’agente dello svizzero Tony Godsick ha ricordato quella magnifica serata che ha permesso di raccogliere ben 3.5 milioni di dollari. “Roger aveva sempre voluto giocare in Sudafrica, dove è nata sua madre.

Avevamo organizzato incontri di questo tipo a Madrid, Zurigo, Seattle e San José, ma il luogo in cui aveva più senso giocare era quello in cui la fondazione svolge la maggior parte del suo lavoro. Federer aveva sempre indicato Nadal come il suo avversario preferito.

Mi disse: ‘Se giocherò mai nel Paese di origine di mia madre, lo farò contro il mio più grande rivale” – ha raccontato Godsick. “Uno dei motivi che spinge Federer a continuare a giocare è l’adrenalina che prova quando si esibisce negli stadi più prestigiosi del mondo.

Il Sudafrica non dispone di grandi arene indoor, quindi ho suggerito l’idea di giocare all’aperto e cercare di battere un record. Da quel momento, l’evento ha iniziato a prendere vita. Il nostro obiettivo era raggiungere i 50.000 spettatori e creare un’esperienza unica all’interno di uno stadio utilizzato per il calcio” – ha aggiunto.