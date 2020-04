Tim Henman: "Wimbledon 2021 è molto distante per Roger Federer"

Roger Federer compirà 39 anni il prossimo agosto e dovrà attendere il 2021 per dare un nuovo assalto al titolo di Wimbledon. L’edizione 2020 dei Championships non si terrà infatti a causa della pandemia, uno shock per tutto il mondo del tennis che è fermo ormai da un mese e mezzo.

Il fenomeno svizzero sperava anche di riscattare l’atroce beffa subita lo scorso anno in finale contro Novak Djokovic. L’ex numero 1 britannico Tim Henman ritiene che il 20 volte campione Slam sia il più danneggiato da questa situazione: “Bisogna considerare che Federer è il più anziano tra i Big 3, Wimbledon dista ora 15 mesi di distanza ed è una strada molto lunga in questa fase della sua carriera.

Nessuno sarà più deluso di lui che questo Wimbledon sia stato annullato. Sarà desideroso di tornare a giocare il prima possibile. Naturalmente, quando c’è una catastrofe di simili proporzioni, tutto il mondo ne risente.

Anche se sei un giocatore di tennis o qualunque lavoro tu abbia, avrà un impatto significativo su di te” – ha dichiarato Henman a Tennis365. A dispetto della cancellazione, i prodotti relativi a Wimbledon 2020 potranno comunque essere acquistati: “Ci sono gli asciugamani e le palline anche se il torneo non si disputerà. C’è molto su cui lavorare da ora in avanti”.