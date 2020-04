Djokovic: "Il pubblico non tiferà mai per me contro Roger Federer e Rafael Nadal"

Non vi è alcun motivo razionale che spieghi il perché Novak Djokovic abbia sempre potuto contare su meno tifosi rispetto agli eterni rivali Roger Federer e Rafael Nadal. Eppure, se si guardano i numeri, il fuoriclasse serbo si sta avvicinando a grandi passi ai record dello svizzero e dello spagnolo.

Anzi, secondo molti esperti, Nole finirà per essere il migliore dei Big 3. Tuttavia, il numero 1 del mondo è il primo ad essere consapevole che non sarà mai idolatrato quanto Roger e Rafa. Djokovic lo ha confermato senza mezzi termini nel corso di una ‘LIVE session’ con l’amico Stan Wawrinka: “Onestamente, all’inizio della mia carriera, pensavo che non fosse giusto che quando affrontavo Roger e Rafa il pubblico fosse tutto dalla loro parte.

Ero più emotivo. Con il passare degli anni, l’ho accettato. Roger è senza dubbio il più grande di sempre, un giocatore che piace a tutti quanti. Non mi aspetterò mai che il pubblico sia dalla mia parte quando dall’altra parte della rete c’è Roger.

Lo stesso vale contro Rafa. Penso che la loro aura sia più grande della mia, è qualcosa che va aldilà dei successi che hanno ottenuto. Non sto cercando di portare la folla dalla mia parte nel modo sbagliato, è solo che la grandezza di Federer e Nadal trascende questo sport”.