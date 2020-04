Roddick: "La capacità di Roger Federer di leggere il mio servizio era frustrante"

La rivalità tra Roger Federer e Andy Roddick ha vissuto pagine memorabili soprattutto nella prima decade del nuovo millennio. I due ex numeri uno del mondo si sono affrontati per ben 24 volte nel circuito maggiore, con lo svizzero uscito vittorioso in ben 21 occasioni.

L’americano, che possedeva uno dei servizi più efficaci del tour, ha elogiato l’incredibile capacità di risposta del 20 volte campione Slam: “Riusciva a rispondere con grande frequenza. Contro la maggior parte dei giocatori, ero abituato a non ricevere la pallina indietro o magari non la colpivano perfettamente e avevo vita facile.

Contro Roger, anche quando mettevo in campo tante prime, lui era in grado di rimettere in gioco la palla con movimenti rapidissimi. Una volta iniziato lo scambio, lui aveva un vantaggio. La sua capacità di leggere la direzione del mio servizio e rispondere così tanto era frustrante” – ha raccontato su Tennis Channel.

Federer ha sconfitto Roddick in tutte e quattro le finali Slam disputate, compresa l’epica battaglia andata in scena a Wimbledon 2009. In quella circostanza, ‘A-Rod’ fallì l’opportunità di volare due set a zero e di mettere l’elvetico con le spalle al muro. Il 38enne di Basilea si impose al quinto set ottenendo il suo primo e unico break nel game finale del match.