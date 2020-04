Wawrinka: "Roger Federer è ancora capace di vincere uno Slam"

Stan Wawrinka e Benoit Paire sono molto amici anche fuori dal circuito. Durante questo periodo di quarantena, lo svizzero e il francese hanno intrattenuto il pubblico con alcune dirette social in cui hanno parlato di tantissimi argomenti (non tutti legati al tennis).

Ad un certo punto della conversazione, il tennista di Avignone ha domandato a Stan se crede che Roger Federer possa ancora vincere un altro Slam. “Sì, certo. Io penso che sia in grado di vincere un altro Slam. C’è una grande differenza tra non riuscirci e non poterlo fare.

Lui può farlo, anche se non sarà facile. Non dimentichiamoci che ha avuto due match point nell’ultima finale di Wimbledon. È arrivato in semifinale agli Australian Open quest’anno e sta arrivando in fondo in quasi tutti i tornei che gioca.

È in grado di vincere e lo ha già dimostrato in passato” – ha risposto il tre volte campione Slam. “Per come ha giocato la finale di Wimbledon lo scorso anno, ero sicuro che avrebbe vinto contro Djokovic.

Ora le cose stanno diventando sempre più difficili” – ha spiegato Paire, che è molto meno ottimista sulle chance dello svizzero di incrementare la sua bacheca. L’esito di questa stagione dipenderà molto dalla decisione degli US Open e del Roland Garros, unici superstiti dopo la cancellazione di Wimbledon.