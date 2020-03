Coric: "Le due vittorie contro Roger Federer non sono l'apice della mia carriera"

Nonostante la giovane età, Borna Coric si è tolto lo sfizio di battere sia Roger Federer che Rafael Nadal. Il tennista croato ha sorpreso il 20 volte campione Slam nella finale di Halle 2018, bissando poi l’impresa anche a Shanghai qualche mese più tardi.

Un mese dopo aver battuto l’ex numero 1 del mondo, il giocatore di Zagabria ha aiutato la sua nazionale a battere la Francia per aggiudicarsi l’ultima edizione della Coppa Davis (versione tradizionale). “Le due vittorie contro Federer ad Halle e Shanghai sono state speciali, ma la Coppa Davis è stato il momento più importante della mia carriera.

Da bambino ho sempre avuto quel sogno in testa, ma non mi sarei mai aspettato di realizzarlo così presto” – ha confidato ai microfoni di Tennis Magazine. L’ascesa dei Next Gen non è bastata ad interrompere il dominio dei Big 3 negli Slam, anche se giocatori come Daniil Medvedev e Dominic Thiem non ci sono andati lontano.

“È difficile per me giudicare se gli altri stanno facendo tutto nel modo giusto. Non sono il loro allenatore. So solo che il mio atteggiamento è molto positivo e che sto lavorando in maniera professionale.

Sfortunatamente, il mio tennis non è ancora abbastanza buono per entrare in Top 5. Farò tutto il possibile per arrivarci” – ha aggiunto.