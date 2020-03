Roddick: "Chi è il GOAT tra Roger Federer, Nadal e Djokovic? Fiato sprecato"

I Big 3 sono stati senza dubbio i migliori giocatori della loro epoca insieme a Andy Murray. Roger Federer non vince uno Slam dal gennaio 2018, ma detiene ancora il record di 20 Major conquistati, mentre Rafael Nadal si è portato ad una sola lunghezza di distanza grazie alle vittorie al Roland Garros e agli US Open lo scorso anno.

Prima della sospensione per l’emergenza Coronavirus, Novak Djokovic si è aggiudicato il suo 17° Slam rimontando uno svantaggio di due set a uno a Dominic Thiem nella finale degli Australian Open. Intervistato da Tennis Channel, l’ex numero 1 del mondo Andy Roddick si è espresso sull’annoso dibattito relativo al più grande di sempre: “Sembra esserci la necessità di discutere per forza su chi sia il più grande tennista di sempre e francamente lo trovo un po’ stupido.

Sarebbe come assegnare un Oscar prima di aver guardato la conclusione di un film. È ancora troppo presto, nessuno può sapere cosa accadrà in futuro. Dico solo che siamo fortunati ad avere ancora Novak, Roger e Rafa in campo.

Speriamo che anche Murray riesca a tornare. So che a tutti piace partecipare a questa conversazione, ma si spreca troppo fiato in merito. È decisamente troppo presto”.