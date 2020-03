Haas: "Sarebbe bello se Federer, Nadal e Djokovic finissero a quota 20 titoli Slam"

Nel corso di un’intervista concessa al quotidiano spagnolo MARCA, l’ex numero 2 del mondo Tommy Haas ha parlato dei Big Three: Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Il classe ’78, vincitore di 15 titoli ATP in carriera, ha detto la sua in particolare sulla questione dei titoli Slam: Federer è al momento in testa, a quota 20, con Nadal che lo tallona a 19 e Djokovic che insegue a 17.

“Sarà interessante vedere chi chiuderà la carriera con il maggior numero di Slam” ha esordito Haas. “Molti dicono che sarà una questione tra Nadal e Djokovic, dal momento che Rafa è l’assoluto favorito al Roland Garros e ormai è sempre competitivo anche agli US Open e agli Australian Open.

Djokovic è imprevedibile, anche se va tenuto conto che è il più giovane dei tre. Dei tre, Federer sembra quello che ha meno probabilità di vincere di nuovo un Major: le sue chance passano perlopiù da Wimbledon.

Mi piacerebbe che tutti e tre finissero a quota 20 titoli” ha concluso il tedesco. Dopo aver annunciato il ritiro pochi anni fa, Haas è ora il direttore del Masters 1000 di Indian Wells, torneo sospeso la settimana scorsa a causa dell’emergenza coronavirus.

Proprio il covid19 potrebbe giocare un ruolo importante nella corsa ai titoli Slam: se Roland Garros e Wimbledon dovessero saltare, per Nadal e Djokovic l’obiettivo aggancio a Federer si complicherebbe parecchio.



Photo Credit: Getty Images