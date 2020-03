I tre tennisti che hanno battuto più volte in carriera Federer, Djokovic e Nadal

Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal hanno vinto insieme 56 titoli del Grande Slam, 97 tornei Masters 1000 e 11 ATP Finals. I Big Three stanno dando vita ad una delle epoche più emozionanti della storia del tennis, superando ogni record precedentemente siglato.

Trionfare contro uno di questi tre fenomeni è una delle imprese più difficili per un tennista e sono pochi i giocatori che possono raccontare di averli battuti in carriera. In questa speciale classifica, abbiamo deciso di mostrarvi i tre tennisti che sono riusciti a vincere più partite contro Federer, Djokovic e Nadal.

1. Andy Murray

L’ex uno del mondo è stato il giocatore che più si è avvicinato al livello dei Big Three. Sono 19 le partite vinte da Murray contro i suoi più grandi rivali: 11 contro Federer e Djokovic, 7 contro Nadal.

Da segnalare le due finali Slam vinte nel 2012 agli US Open e nel 2016 a Wimbledon contro Djokovic.

2. Juan Martin Del Potro

L’argentino è stato in grado di battere 17 volte i Big Three nel corso della sua carriera, nonostante i tanti infortuni che hanno condizionato il suo rendimento.

Del Potro ha ottenuto 7 vittorie contro Federer, 6 contro Nadal e 4 contro Djokovic. Il gigante di Tandil si è reso protagonista di una incredibile finale Slam nel 2009 agli US Open; finale vinta contro Federer con il punteggio di 3-6, 7-6( 5) , 4-6, 7-6( 4) , 6-2.

3. Jo-Wilfried Tsonga

Al terzo posto troviamo infine il tennista francese. Negli anni migliori della sua carriera, Tsonga ha sconfitto ben 16 volte i Big Three. Sono 6 le vittorie ai danni di Federer e Djokovic, 4 quelle con Nadal.